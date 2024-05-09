مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل الانتشار المكثف على مداخل مدينة القدس المحتلة، وتعرقل وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن 264 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وذلك في إطار عمليات الاقتحامات المتواصلة، وذلك بحماية كاملة من قوات الاحتلال التي بالتوازي مع عدوان المستوطنين على القدس كثفت من عمليات الاستيطان والتهويد في كافة أحياء المدينة.