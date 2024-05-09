الدفاع المدني عثر على جثة الشاب السوري الذي فقد مقابل شاطئ الهري

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، من العثور على جثة الشاب، السوري الجنسية، الذي كان قد فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي مقابل شاطئ الهري.

وكانت قد استمرت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل برا وبحرا منذ لحظة ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني وحتى اليوم الى ان تم العثور عليه على بعد ٥٠٠م من شاطئ الهري.

وقد تم نقل الجثة الى مرفأ البترون عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.