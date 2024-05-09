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إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصًا في انحراف طائرة عن المدرج

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واس - دكار 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت السلطات السنغالية اليوم الخميس، مطار دكار الدولي لـمدة 12 ساعة بعد خروج طائرة ركاب من طراز بوينغ عن المدرج خلال إقلاعها، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا.
وأفاد بيان لخدمة الاتصالات التابعة لمجموعة إدارة المطار أن الطائرة من طراز بي300/737، التي كانت متجهة إلى باماكو وعلى متنها 78 راكبًا، انحرفت عن المدرج خلال إقلاعها اليوم عند الساعة 1:00 صباحًا مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا منها أربع إصابات بالغة.
وقالت إدارة المطار إن الطائرة "توقفت" بعيدًا عن المدرج، ووضعت سلطات المطار خطة طوارئ فور إبلاغها بالحادث، ووضعت جميع خدمات الطوارئ بالمطار في حال تأهب لإجلاء الركاب ورعايتهم وفقا للخطة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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