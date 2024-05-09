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عاجل.. حماس تنشر مشاهد لاستهداف آليات وجنود في محور نتساريم

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الفلسطينية “حماس” مشاهد لاستهداف جرافة عسكرية جنوب شرق حي الصبرة، ودك قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" والمتوغلة جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون .

وفيما يلي صور من فيديو نشرته المقاومة على صفحاتها:

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حزب الله يحرق موقع المالكية ويوقع طاقمه بين قتيل وجريح

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها، ووثقوا الحدث بصورة لمشهد الموقع وقد نشب فيه حريق بعد استهدافه.‏

 

وقال حزب الله في بيان نشره قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (20:05) من مساء يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 ‏ آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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