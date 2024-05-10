تعرف على ضوابط وشروط الحصول على المعاش المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نص البند رقم 7 من المادة 102، أنه في حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي:

1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

2- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

3- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرفق رقم (20).

5- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم 7 من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدة الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم 11 المرافق.

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