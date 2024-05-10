في اليوم 217 من العدوان الإسرائيلي على غزة.. الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - مع صباح اليوم 217 من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال قصف اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، عدة شوارع بغزة، وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال ثلاثة شهداء وخمسة جرحى إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وتابعت أن ستة مواطنين أصيبوا إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الددا في شارع النفق بمدينة غزة، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منازل في أحياء الزيتون والصبرة والنصر وتل الهوا، ومخيم الشاطئ في المدينة.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى شمال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى فجر اليوم الجمعة عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين، في مدينة غزة وفي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأكدت مصادر محلية ارتقاء المعتقل المحرّر أحمد غنيم و3 من أفراد أسرته بينهم أطفال، جرّاء قصف للاحتلال منزلا في مخيم جباليا، كما ارتقى عدد من الشهداء وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة غزة.

ولفتت إلى وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال مستودعا ومحلات وأرض زراعية قرب مفترق شارع الدعوة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية وآلياته النار في اتجاه وسط وشرقي رفح بالتزامن مع قصف مدفعي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34,904 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,514 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.