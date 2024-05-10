رسالة أمريكية عاجلة إلى مصر بشأن عملية رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن الوزير أنتوني بلينكن أكد لنظيره المصري سامح شكري موقف الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيانها الذي أصدرته أمس الخميس، إن بلينكن أبلغ سامح شكري رفض الولايات المتحدة أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وأعربت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أيضًا أوضح لنظيره المصري عن دعم واشنطن لإعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات.

من جهته، صرح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بأن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية تضعف موقف إسرائيل في محادثات المحتجزين مع حماس.

وقال "ميلر" إن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس، مضيفًا أن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة".

وأوضح المتحدث أن الرئيس جو بايدن كان واضحًا بأن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن واشنطن لم تر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح.

وأكد "ميلر" أن تصريحات بايدن، أمس، لا تقوض وضع إسرائيل التفاوضي ولا تدفع حماس للتعنت أكثر، مؤكدًا أن واشنطن تتشاور مع الجانب الإسرائيلي حول رد حماس وتعمل على جسر الهوة ونص يتفق عليه الجميع.