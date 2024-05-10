السفيرة الإسرائيلية تكشف موقف استخدام بطاقات مير الروسية بإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا "سيمونا هالبرين"، إن إسرائيل لن تعمل حاليًا ببطاقات الدفع مير الروسية.

وأضافت هالبرين خلال مقابلتها مع وكالة الأنباء الروسية "تاس": " إن بطاقة مير، لا تستخدم في إسرائيل في الفترة الحالية، حيث إن إسرائيل تعمل بنظام سويفت الدولي، لذا لا توجد خطط لذلك في الوقت الحالي".

ووفقًا لـ "تاس"، فإنه تم قبول اعتبارًا من أبريل 2024، بطاقة مير في تسع دول، ستة منها لديها قيود، وفي المستقبل القريب، سيُطلب من جميع المؤسسات الكوبية استخدام نظام الدفع الروسي، وتعد "مصر والهند وإيران" هي من بين الدول الست التي تخطط لتبني مير.

وتابعت:"هناك أكثر من عشرة بلدان على استعداد للمشاركة في حوار حول التنفيذ. وفي السابق، توقفت البطاقة عن العمل في تركيا وأوزبكستان، وفي 3 أبريل، توقفت البنوك القيرغيزية أيضًا عن قبول بطاقات الدفع الروسية مير، وفي الوقت نفسه، ستستمر تحويلات الأموال بين البنوك القيرغيزية والروسية".

وعلى صعيد أخر أوضحت السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين في مقابلة مع تاس، إن عدد الرحلات الجوية بين روسيا وإسرائيل تضاعف خلال فصلي الربيع والصيف، قائلة:"بحلول فصلي الربيع والصيف، تضاعف بالفعل عدد الرحلات الجوية للشركات الروسية المتجهة إلى إسرائيل".

وأضاف هالبرين، أن التدفق السياحي بين الدول بشكل عام ليس مرتفعا لعدة أسباب، قائلة:" قلة السياحة ليس فقط بسبب الوضع والحرب، ولكن أيضا، للأسف، أكثر من 100 ألف إسرائيلي اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الشمال والجنوب، وهم الآن في الفنادق، أي أن عددا كبيرا من الفنادق لديها اشغالات، وأن المنظمة أعادت توجيه أنشطتها نحو عائلات الإقامة المؤقتة".

وتابعت:"على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تأمل حقا أن ينمو تدفق السياح من الاتحاد الروسي".