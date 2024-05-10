وزير الدفاع الألماني: برلين قد تحذو حذو واشنطن بشأن إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفذت عملية واسعة في رفح

اشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في تصريح له الى ان "برلين قد تحذو حذو واشنطن بشأن إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفذت عملية واسعة في رفح".

وفي وقت سابق، أكد بيستوريوس استعداد بلاده لتحمل مسؤوليات عسكرية أكبر بغرض ضمان الأمن في أوروبا والعالم.

وفي الوقت نفسه، دعا الوزير الألماني حكومة الولايات المتحدة إلى عدم التراجع عن التزامها المشترك حتى بالنسبة لأوروبا.

وخلال لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن، أكد انه "سنستمر في العمل معاً كشريكين مقربين وحليفين وصديقين. هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى في العالم، وأنا واثق من أننا يمكننا تحقيق الكثير معاً".