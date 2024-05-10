قوى الأمن: توقيف امرأة ورجل لارتكابهما جرائم مختلفة في بريتال وعلي النّهري

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين الخطرين على الأراضي اللبنانيّة كافّة، توافرت معطيات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول استخدام أحد المنازل في بلدة بريتال لتهريب السيّارات المسروقة".

ولفتت الشعبة، الى أنه "بتاريخ 17/04/2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المجموعة، تمّ تحديد مكان المنزل المذكور. وبنتيجة المتابعة، داهمته إحدى الدوريّات وألقت القبض في داخله على المدعوّة: س. م. (مواليد عام 1964، لبنانيّة) وهي مطلوبة بجرم تجارة مخدّرات خلال بتفتيشها والمنزل، عُثر على كميّة من الأسلحة الحربيّة".

كذلك أعلنت أنه "بتاريخ 23/04/2024، تمكّنت إحدى دوريّات المجموعة في بلدة علي النهري البقاعيّة، من توقيف المدعو: ق. ط. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة وسلب، ومحاولة قتل، وإطلاق نار".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".