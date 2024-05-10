الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واحتمال تساقط امطار خفيفة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ( ما بين 6 الى 10 درجات ) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء بخاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحيانا وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 9 درجات بخاصة جنوب البلاد بحيث تلامس ال37 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا مع احتمال امطار خفيفة فجرا شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ( ما بين 6 الى 10 درجات ) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء بخاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحيانا وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأحد/الاثنين.

الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .