الديمقراطي اللبناني أحيا ذكرى علاء شعبان وعفيف ناصر في الشويفات

أحيت دائرة الشويفات - خلدة في الحزب الديمقراطي اللبناني ذكرى الرفيقين علاء شعبان وعفيف ناصر في المدينة، بحضور عدد من المشايخ، عضو المجلس السياسي في الحزب لواء جابر، مدير الداخلية رامي دليقان، مدير الإعلام جاد حيدر، أعضاء من المجلس البلدي ومخاتير المدينة، رئيس دائرة الشويفات رشاد أبي فرج وأعضاء هيئة الدائرة وذوي الشهيدين.

بعد قراءة الفاتحة على روحهما، وُضعت أكاليل بإسم رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان والحزب الديمقراطي اللبناني - دائرة الشويفات وعائلتهما.