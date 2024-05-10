الأمن العام ختم بالشمع الأحمر محلَين يشغلهما سوريان في جزين

ختم ​الأمن العام​- مكتب ​جزين​ بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء، محلَّين يشغلهما شخصان من التّابعيّة السّوريّة، الأوّل لبيع الخضار في ضهر الرملة، والثّاني للحلاقة في كفرجرة بمنطقة جزين.

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