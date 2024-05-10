الأشقر خلال رعايته مؤتمر "التعليم المستقبلي نحو رؤية 2030": العالم يمر بتطور كبير ولا بد من مواكبته

أكد المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر خلال رعايته بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان المؤتمر التربوي السنوي تحت عنوان "التعليم المستقبلي ... نحو رؤية 2030" ان "هذا المؤتمر التربوي الذي يأتي في لحظة يمر فيها العالم بتطور كبير لا بد من مواكبته وهذا المؤتمر سيجيب على هذه التحديات من خلال العناوين التي يطرحها".

وتحدث منظم المؤتمر ومدير شركة GEDA هادي حمزة مرحبا بالحضور ومحددا الهدف من اقامة هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على مجموعة برامج تعنى بالذكاء الاصطناعي و التكنولوجي والتطوير المدرسي من جانب المؤسسات التربوية، عارضا لمجموعة جوائز قيمة ستقدمها الشركات المشاركة للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل .