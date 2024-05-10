"القسام": أوقعنا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "نفذت عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG" واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".
كذلك أعلنت "القسام"، أننا "أوقعنا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح".
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