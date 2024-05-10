فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرّئاسيّة الّتي جرت الإثنين الماضي، وفقًا لنتائج رسميّة أوّليّة.
وأوضحت اللّجنة الانتخابيّة أنّ ديبي نال 61,03 في المئة من الأصوات، متفوّقًا على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الّذي حصل على 18,53 في المئة. ومن المقرّر أن يصادق المجلس الدّستوري على النّتائج.
وأكّد ديبي في خطاب مقتضب، "أنّني الآن الرّئيس المنتخب لكل التشاديّين"، متعّهدًا الوفاء "بالتزاماته".
وكان ماسرا قد أعلن في وقت سابق فوزه، محذّرًا فريق ديبي من تزوير النّتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.