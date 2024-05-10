ولي العهد السعودي يزور اليابان بين 20 و23 أيار

أعلنت وزارة الخارجيّة ​اليابان​يّة، أنّ ولي العهد السّعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ آل سعود يقوم بزيارة رسميّة إلى اليابان بين 20 أيّار الحالي و23 منه، ستكون الأولى له منذ نحو خمسة أعوام، يلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.

وأعربت في بيان، عن أملها في أن "تعزّز الزّيارة بشكل إضافي العلاقات الودّيّة بين اليابان و​السعودية​".

وأشار المتحدّث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، إلى أنّ كيشيدا سيتطرّق مع ولي العهد إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدّولي.

يُذكر أنّ بن سلمان كان قد زار اليابان للمرّة الأخيرة عام 2019، لحضور قمّة مجموعة العشرين في أوساكا.