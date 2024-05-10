المقاومة الفلسطينية تقصف موقع إسناد صوفا العسكري وتسيطر على طائرة سكاي لارك

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الفلسطينية، قوات الشهيد عمر القاسم، تحشدات الاحتلال في موقع "إسناد صوفا" العسكري وتجمعاته وآلياته المتوغلة جنوبي شرقي الشوكة شرقي مدينة رفح، بصواريخ "107" قصيرة المدى.

وأضافت سرايا القدس في بيان لها: سيطرنا على طائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في رفح جنوب قطاع غزة، وفجرنا حقلًا من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الانفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب غزة.

ضراوة الاشتباكات شرق رفح:

وفي وقت سابق، أكدت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال بدأ في التراجع مع ضراوة الاشتباكات شرق رفح.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق: "قلنا بوضوح أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة".

سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف العدو الإسرائيلي شرق رفح بحمم الهاون:

نشرت سرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدوها جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح.

وتحت عنوان "نحن لا ننهزم ننتصر أو نفوز فوزًا عظيمًا" ظهر رجال المقاومة في المشاهد يصوبون الصواريخ تجاه أهداف ومواقع إسرائيلية في رفح.

القسام تعلن الجمعة السوداء على الاحتلال في رفح.. وإخلاء بالطائرات للقتلى:

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواجهات قاسية بين "الجيش" الإسرائيلي والمقاومين في حي الزيتون في غزة، ومواقع للمستوطنين تتناقل أنباءً عن حدث أمني صعب "يخضع للرقابة حاليًا" وقع في منطقة مسجد الدعوة شرقي رفح.

وأشارت وسائل عبرية إلى أن مروحيات صهيونية هبطت شرق رفح لإخلاء ونقل مُصابي جيش العدو الذين أُصيبوا في كمائن وعمليات القسام.

وقالت كتائب القسام، إن قواتها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.