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حماس: الاعتداء على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم، والمقاومة على عهدها بتحريرهم وكسر قيودهم".

وأضافت في بيان لها، أن "تصعيد إدارة السجون الإسرائيلية سياساتها العدوانية بحق أسرانا سيكون صاعقا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وإن المقاومة ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة".

ولفتت إلى أن شهادات تنكيل وتعذيب الأسرى تدلل على أن الاحتلال يتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضدهم بدافع العقاب والانتقام.
ودعت جماهير الشعب وفصائله وشبابه إلى تصعيد حراكهم الثوري والمقاوم نصرة للأسرى في كافة الميادين وبشتى السبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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