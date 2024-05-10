"سرايا القدس": قصفنا بقذائف "هاون" جنودًا وآليات صهيونية متوغلة شرق حي السلام في رفح

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا بقذائف "هاون" من العيار الثّقيل، الجنود والآليّات الصّهيونيّة المتوغّلة شرق حي السلام في مدينة ​رفح​". وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لآليّات وجنود العدو في محيط صالة مون لايت بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة ​غزة​، واستهدفنا بقذيفة (RPG) آليّة عسكريّة صهيونيّة في محيط مستوصف الزّيتون في حي الزّيتون جنوب غزة".

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