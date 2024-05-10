إعادة فتح الطريق الدولية عند مستديرة زحلة بعد قطعها من قبل أصحاب الشاحنات

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"إعادة فتح الطّريق الدّوليّة عند مستديرة ​زحلة​، بعد قطعها من قبل أصحاب الشّاحنات".

وكان قد قطع عمّال وأصحاب الكسّارات ومجابل الإسمنت والشّاحنات في قضاء زحلة، الطّريق الدّوليّة عند مستديرة زحلة بالاتجاهين، مستخدمين شاحناتهم، احتحاجًا على إقفال كسّاراتهم، في حين أنّ هناك كسّارات في منطقة البقاع خارج قضاء زحلة مستمرّة في العمل.