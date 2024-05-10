النشرة: توقيف شخص متهم باغتصاب قاصر في بلدة السكسكية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب انه بعد تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده اقدام المدعو أ.ع لبناني الجنسية على اغتصاب قاصر من بلدة السكسكية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، عملت قوة من فصيلة عدلون على توقيف المتهم أ.ع في بلدة السكسكية و التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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