داسوا على عشها.. إصابة ١٢ جنديا إسرائيليا بلسعات دبابير في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي بجروح متوسطة و 11 أخرين بجروح طفيفة، بعد هجوم الدبابير عليهم، بعد أن داسوا على عشها خلال عملية في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم نقل 12 جنديا من كتائب المدرعات وجفعاتي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، بعد تعرضهم للسعات دبابير خطيرة في المنطقة العازلة الواقعة على الحدود بالقرب من كيبوتس نيريم في قطاع غزة، بعد أن داست دبابة عشا للدبابير في المكان.

أكدت رويترز سيطرة الدبابات الإسرائيلية على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لمدينة رفح الفلسطينية، كما تسيطر على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لمدينة رفح الفلسطينية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.