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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
اتهمت قوات الدعم السريع،أمس الخميس، الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في إقليم دارفور، تزامنا مع قصفه بالمسيرات محطة بترول شرق العاصمة الخرطوم.
وقالت الدعم السريع في بيان، الخميس، إن “استخبارات الجيش السوداني أحرقت آبار النفط بحقل (زرقة أم حديد) بولاية شرق دارفور”.
وأضاف البيان أن ذلك من شأنه “زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية”.
وأكد أنه “تم ضبط أحد العناصر المتورطة في الحادثة، والذي أقر بارتكاب الجريمة ضمن آخرين تم تكليفهم بمهمة حرق آبار النفط في حقل زرقة أم حديد النفطي”.