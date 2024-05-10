قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في دارفور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اتهمت قوات الدعم السريع،أمس الخميس، الجيش السوداني بحرق أكبر حقول النفط في إقليم دارفور، تزامنا مع قصفه بالمسيرات محطة بترول شرق العاصمة الخرطوم.

وقالت الدعم السريع في بيان، الخميس، إن “استخبارات الجيش السوداني أحرقت آبار النفط بحقل (زرقة أم حديد) بولاية شرق دارفور”.

وأضاف البيان أن ذلك من شأنه “زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية”.