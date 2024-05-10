شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في مقاطعة خاركوف والان مع التفاصيل

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مستودعات ذخيرة ومواقع للأفراد في خاركوف ومقاطعة خاركوف.

وقال ليبيديف: “يقولون في خاركوف: في 3:20، وقعت انفجارات شديدة في المنطقة الغربية من المقاطعة. وأطلقت صفارات الإنذار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الجزء الغربي من المدينة”.

ووفقًا له، في ذلك الوقت كان هناك إطلاق صاروخ دفاع جوي أوكراني وبعد دقيقة واحدة وقع انفجار قوي.

وأشار إلى أنه، سمع انفجار آخر في خاركوف الساعة 3:50 في نفس الاتجاه تقريبا، لكنه أقل قوة.

ووفقا له، فإن القوات المسلحة استهدفت بقنابل شديدة الانفجار مدينة ديرغاتشي – إحدى ضواحي خاركوف اليوم الجمعة الساعة 4:00.

وأوضج ليبيديف أن الكثير من القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها تم نقلها إلى ديرغاتشي، وتم نقل الشرطة المحلية إلى خاركوف، وأصبحت ديرغاتشي الآن تحت السيطرة الكاملة للجيش الأوكراني.

ووفقًا له، حدثت ضربة قوية في بلدة فولتشانسك، التي تقع تقريبًا على الحدود مع مقاطعة بيلغورود.

وأوضح أنه تم استهداف منطقة كلوغينو – باشكيروفكا في مدينة تشوغيف في الساعة 3:30 صباحًا، حيث أصاب الهجوم ساحة التدريب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجار في خاركوف.