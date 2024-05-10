ليبرمان لساسة إسرائيل: أقتَرح عليهم أن "يغلقوا افواههم"

علق رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على ردود الأفعال حول تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن من تعليق تسليم الذخائر لإسرائيل، داعيا زملاءه السياسيين إلى "إغلاق أفواههم".

واشار في تصريح الى انني "أسمع الكثير من الكلام والتعليقات عن الولايات المتحدة، وكما أقول عن مفاوضات الرهائن، هنا أيضا أقترح على السياسيين أن يصمتوا... كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة في الماضي، ولم نحولها أبدا إلى معركة عامة علنية".

ولفت إلى أن "علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة أكثر تعقيدا بكثير من توريد الذخيرة، والتي يمكن أيضا إنتاجها في إسرائيل في غضون بضعة أشهر"، معتبرا أن "على هذا النحو، يجب أن يتم الحوار مع حليفنا الاستراتيجي خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن الأضواء".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن كتب الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منشور: "حماس ❤️ بايدن" مما أثار سيلا من الانتقادات من المشرعين الإسرائيليين.

وجاء قرار واشنطن بتأخير شحن القنابل وسط مخاوف بشأن خطط إسرائيل لشن هجوم على مدينة رفح بأقصى جنوب غزة، وهو ما تعارضه إدارة بايدن.