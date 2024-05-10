"كتائب القسام" اعلنت تفجير نفق بقوة إسرائيلية في رفح

أعلنت "كتائب القسام"، "تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة".
وذكر الإعلام العسكري التابع لـ"القسام" في بيان، أن "تمكن مجاهدو المقاومة في القسام من تفجير عين نفق في قوة صهيونية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".
وذكرت أيضا أنها تقصف "بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم".
وعلى التوازي مع ذلك، نشر موقع "حدشوت بزمان"، الاسرائيلي، أنباء تفيد بـ"سقوط 5 مقاتلين من الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة اليوم".
من جهتها، ذكرت مصادر عبرية "هبوط مروحيات تنقل جنودا في مستشفيات إسرائيلية بالداخل وفي القدس".
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