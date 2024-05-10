ألفرد رياشي: دور هوكشتاين في لبنان شارف على الأفول

ذكر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​ألفرد رياشي، أنّ دور المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين قد شارف على الأفول، موضحًا "اننا نشهد زيارة أخيرة للمبعوث الأميركي تشابه الزيارات التي يقوم بها الدبلوماسيون للفاعليات عند انتهاء مهامهم".

وحول من سيكون البديل عن هوكشتاين، ذكر رياشي أنّه "سيكون هنالك تزايد للدور القطري في الملفات التي كان هوكشتاين وسيطًا بها، إضافة لزيارات قد يقوم بها مسؤولون أمنيون من الولايات المتحدة إلى لبنان من أجل متابعة الملفات العالقة".