رئيس الرهبانية المريمية زار دير مار يوحنا القلعة في بيت مري

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زار الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية الاباتي إدمون رزق، دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب المدبر بشارة إيليا.
وجال رزق على اقسام الدير وزار كنيسة الدير الأثرية، حيث رُفعت الصلاة فيها ورتّل الرهبان المزامير.
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