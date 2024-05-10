المملكة تستقبل أولى رحلات الحجاج لهذا العام

ياسر رشاد - القاهرة -

استقبل المهندى صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، بحضور الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والقادمة من جمهورية الهند عبر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية، وتحمل على متنها 283 حاجاً.

ورحب الجاسر بضيوف الرحمن أثناء وصولهم، مؤكداً التزام منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء فترة إقامتهم فى المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ولفت النظر إلى أن هذا الاستعداد يأتى من خلال توفير 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات، وتهيئة أكثر من 27 ألف حافلة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وإثراء رحلتهم المباركة، مبرزاً الدور الحيوى الذى تقوم به المنظومة وتكاملها فى مرافقة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة عبر قطار الحرمين والمشاعر الذى يوفر أكثر من 5000 رحلة خلال موسم الحج، وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل يسر وطمأنينة، بوسائل نقل متعددة ومترابطة تحقق أعلى معايير الراحة والأمان.