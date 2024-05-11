شكرا لقرائتكم خبر عن 125 إعصارًا تضرب 22 ولاية أمريكية منذ الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

عواصف شديدة

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إخباري أن 125 إعصارا على الأقل، ضربت 22 ولاية أمريكية منذ الإثنين الماضي.فيما استمر الطقس السيء حتى أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، في اجتياح أجزاء من الجنوب.وكان هناك أكثر من 1400 تقرير، منذ الإثنين الماضي، بشأن سوء الأحوال الجوية، بشكل عام ، بما في ذلك أعاصير ورياح وبرد- من السهول والغرب الأوسط إلى الجنوب الشرقي، طبقا لما ذكرته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت.وأمس الجمعة، اجتاحت عواصف رعدية شديدة أجزاء من ولايتي "جورجيا" و"فلوريدا"، وصدر تحذير من هبوب إعصار، في مدينة"تالاهاسي" في مقاطعة "ليون" صباح أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 142 ألف شخص، في ولاية "فلوريدا" مساء أمس الجمعة.وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" في 26 إبريل الماضي.