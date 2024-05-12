تركيا تنفي مزاعم رفع القيود التجارية ضد دولة الاحتلال

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى وزير التجارة التركي عمر بولاط، أمس الجمعة، مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن تركيا ألغت معظم القيود التجارية ضد تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول من العاصمة الأميركية واشنطن التي وصلها للمشاركة في المؤتمر الأميركي التركي بنسخته الـ39.

وقال بولاط: "أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي بتصريح يتنافى تماماً مع الجدية، وبما أنه باللغة العبرية فيبدو أنه أدلي به لإرضاء الرأي العام وأنصاره السياسيين".

وأضاف: "إن التصريح الإسرائيلي من نسج الخيال ولا علاقة له بالواقع، ويتنافى مع جدية الحنكة السياسية"، مؤكدًا أن موقف تركيا واضح بهذا الخصوص.

من جهة ثانية، أكد بولاط أن تركيا والولايات المتحدة أظهرتا تصميمًا بخصوص إحياء العلاقات الاقتصادية ودفعها نحو الأمام.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا رغم بعض التوترات في المجالين السياسي والاقتصادي بين الحين والآخر.

وأوضح أن أكثر من 120 إدارياً من شركات أميركية كبيرة ومتوسطة سيتواجدون الأسبوع المقبل في إسطنبول خلال فعالية "Trade Winds"، وسيجرون مباحثات على مدار 3 أيام مع نظرائهم من عالم الأعمال التركي.

وفي 2 مايو/أيار الحالي، أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان على منصة "إكس"، وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

(الأناضول)