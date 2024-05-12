شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب التجمع" ينظمون نموذج المحليات الثامن بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، مساء اليوم بمحافظة القليوبية، نموذج محاكاة للتدريب على استخدام الأدوات الرقابية على مستوى المحليات، تحت عنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة".

وشارك في النموذج كامل السيد، أمين حزب التجمع بمحافظة القليوبية، والنائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، وقيادات وشباب حزب التجمع بالقليوبية.

وقال كامل السيد أمين محافظة القليوبية بحزب التجمع، إن شباب الحزب ناقشوا أهمية ودور المحليات في الرقابة على القيادات التنفيذية في المحافظة، وكيفية استخدام الأدوات الرقابية ومنها "طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب".

وأوضح اتحاد الشباب أنه نظم النموذج في 8 محافظات حتى الآن وأبرزهم "القاهرة وقنا والدقهلية والفيوم وبورسعيد والجيزة والقليوبية وبني سويف والغربية".

وأشار إلى أن اتحاد الشباب التقدمي سيعقد مؤتمرة التثقيفي هذا العام في أغسطس القادم وسيكون التدريب على المحليات أحد فروع البرنامج التدريبي.