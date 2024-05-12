3 دول في الاتحاد الأوروبي تضطهد الناطقين بالروسية

ياسر رشاد - القاهرة - يقول سيرجي بيلياييف مدير الإدارة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية :" دول البلطيق تظهررهاب روسيا الشديد ، وتضايق حتى الأطفال الناطقين بالروسية ، لن تقطع موسكو علاقاتها الدبلوماسية مع إستونيا أو لاتفيا أو ليتوانيا على الرغم من المتفشي في دول البلطيق الثلاث، لأن مثل هذه الخطوة ستعني فعليا التخلي عن مواطنينا في ورطة".

موسكو

أدلى الدبلوماسي الكبير بهذه التصريحات في مقابلة مع تاس نشرت، مشيرًا إلي أن موسكو خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الثلاث قبل عام، ردا على الأعمال العدائية المتكررة من جانبها، حيث يقود بعثات البلاد حاليا القائم بالأعمال الخاص بها.

وأوضح الدبلوماسي "اليوم، تعمل بعثاتنا الدبلوماسية في دول البلطيق في ظروف صعبة للغاية وحصار فعال".

وقد تعرضت البعثات الروسية هناك للتخريب بشكل متكرر، حيث عقدت اعتصامات معادية للروس خارج المرافق بشكل يومي تقريبا وتعرض الموظفون للهجوم في عدة مناسبات.

وأضاف بيلييف أن الأنشطة العدائية مستمرة "بتواطؤ من السلطات المحلية" ولم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي لوقفها.

وقال الدبلوماسي إن المواطنين الروس وحتى السكان المحليين الذين يتحدثون الروسية يتعرضون للاضطهاد بشكل متزايد في دول البلطيق الثلاث ، تحت "ذريعة بعيدة المنال تتمثل في كونهم تهديدا للأمن القومي".

وحذر بيلييف ، إن رهاب روسيا والتمييز اليومي آخذ في الازدياد، بما في ذلك التنمر على الأطفال في المدارس وحتى رياض الأطفال، مشيرا إلى أن "اللغة الروسية قد تم ضغطها بالكامل تقريبا من جميع مجالات الحياة العامة ، بما في ذلك نظام التعليم".

اللغة الروسية

ومع ذلك، قال الدبلوماسي إن روسيا لا تخطط لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق وإخلاء بعثاتها هناك، مما يتخلى فعليا عن زملائها الروس الذين يعانون من ضائقة.

دول البلطيق ، و خاصة لاتفيا وإستونيا ، هي موطن لعدد كبير من الناطقين بالروسية ، بما في ذلك المواطنين الروس" صرح بيلياييف.

في الوضع الحالي ، ليس لدينا الحق الأخلاقي في التخلي عن مواطنينا في ورطة، نحن نحارب بنشاط وحشية الشرطة، ليس فقط في الهياكل الدولية المتخصصة، ولكن أيضا بشكل مباشر في دول البلطيق، بمشاركة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين.