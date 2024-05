سويسرا تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية وسط احتجاجات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - فازت سويسرا، بمسابقة الأغنية الأوروبية، 2024 في مدينة مالمو السويدية المضيفة لتغلب على كرواتيا وصيفة بعد أن كانت من بين أفضل ثلاثة لاعبين في قائمة شركات المراهنات للفوز بالمسابقة.

سويسرا

وصفت مسابقة هذا العام بأنها احتفال جيد بالتنوع الأوروبي ، وقد تم تسليط الضوء السياسي على مسابقة هذا العام مع دعوات، لاستبعاد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية، في غزة ، والتي أثارها هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر في إسرائيل.

فاز مغني الراب والمغني السويسري نيمو ، 24 عاما ، بالمسابقة مع أغنية "The Code" ، وهي أغنية طبل وباس وأوبرا وراب وروك ، حول رحلة نيمو لاكتشاف الذات كشخص غير ثنائي.

"آمل أن تتمكن هذه المسابقة من الوفاء بوعدها والاستمرار في الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم" ، قال نيمو ، بعد استلام كأس يوروفيجن على خشبة المسرح.

"إن معرفة أن الأغنية التي غيرت حياتي وأغنية أتحدث فيها فقط عن قصتي قد أثرت على الكثير من الناس وربما ألهمت أشخاصا آخرين للبقاء صادقين مع قصتهم هو أكثر شيء مجنون حدث لي على الإطلاق" ، قال نيمو لاحقا خلال مؤتمر صحفي.

كان انتصار نيمو في يوروفيجن هو الثالث لسويسرا ، والأول منذ فوز النجمة الكندية سيلين ديون بالغناء لبلد جبال الألب في عام 1988 مع "Ne Partez Pas Sans Moi".

وتعالت هتافات الفرح في الحانات في وسط زيورخ عندما تم الإعلان عن الفائز، وغنى المحتفلون السويسريون بينما مزق نيمو أداء النصر لأغنية "The Code".

"أعتقد أنه أمر رائع، نيمو رائع"، قالت مها ناتر، عاملة روضة أطفال تبلغ من العمر 24 عاما تحتفل بالفوز في المدينة بعد مشاهدة مسابقة الماراثون.

بدأ أحد حانات الكاريوكي في تفجير أغنية Queen's "We Are The Champions" مع انضمام الزبائن.

وقال ناتر إن انتصار نيمو سيشق طريقا للآخرين الذين اضطروا للتعامل مع التحيز ضد الأشخاص غير الثنائيين.

وقالت: "إنه مثال يحتذى به".

وجاءت أغنية "بيبي لازانيا" الكرواتية، واسمها الحقيقي ماركو بوريسيتش، البالغ من العمر 28 عاما، في المرتبة الثانية بأغنية "ريم تيم تاجي ديم"، وهي أغنية عن شاب يغادر منزله طموحا أن يصبح "فتى مدينة" يتمتع بفرص أفضل.

واحتل الإسرائيلي إيدن جولان (20 عاما) المركز الخامس في المسابقة على الرغم من دعوات المتظاهرين لمقاطعة البلاد.

برزت الفنانة المنفردة يوم الخميس كواحدة من أبرز المنافسين للفوز بعد التأهل للنهائي.

وسمع صيحات الاستهجان خلال أداء جولان لكن التصفيق سمع أيضا، حسبما قال مصور من رويترز في القاعة. كان الضجيج مسموعا جزئيا في البث الذي شاهده عشرات الملايين من الناس في أوروبا وحول العالم.

كما كانت هناك صيحات استهجان عندما تم عرض نقاط هيئة المحلفين الإسرائيلية.

وتجمع عدة آلاف من المحتجين في وسط مالمو قبل المباراة النهائية يوم السبت ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "يوروفيجن توحدها الإبادة الجماعية" في تطور للشعار الرسمي للمسابقة "توحدهم الموسيقى".

كما احتج بضع مئات من الأشخاص في وقت لاحق خارج المكان ، وهم يهتفون "يوروفيجن ، لا يمكنك الاختباء ، أنت تدعم الإبادة الجماعية".

يشير المتظاهرون إلى المعايير المزدوجة حيث حظر اتحاد البث الأوروبي روسيا من يوروفيجن في عام 2022 بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال مراسل لرويترز إن الشرطة اقتادت بعض المحتجين قبل أن تطوقهم وتنقلهم بعيدا. وشوهد بعض المحتجين ممددين على الأرض بعد أن استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المظاهرة.

وتنافست 25 دولة في النهائي بعد طرد الفنان الهولندي جوست كلاين في وقت سابق يوم السبت بسبب شكوى قدمها أحد أفراد طاقم الإنتاج.

وشكلت أصوات المشاهدين نصف النتيجة النهائية يوم السبت، في حين شكلت لجان التحكيم المكونة من خمسة محترفين موسيقيين في كل دولة مشاركة النصف الآخر.

يحصل الفائز في مسابقة يوروفيجن على كأس زجاجي رسمي للمسابقة ، والذي يشبه ميكروفونا كلاسيكيا قديم الطراز ، مع تفاصيل رملية ومرسومة، يحصل الفائز أيضا على استضافة المسابقة في العام التالي.

كسر نيمو الجائزة الهشة بعد وقت قصير من استلامها ، لكنه حصل على جائزة جديدة لتحل محلها.

"لم أكسر الشفرة فحسب، بل حطمت الكأس أيضا"، قال نيمو، ضاحكا، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز.