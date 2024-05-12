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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أطلقت الصين اليوم الأحد صاروخا حاملا من طراز “لونج مارش4- سي” لتضع قمرا اصطناعيا في الفضاء.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي “شييان23-” إلى مدار محدد مسبقا.
وسيستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، حيث تعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة “لونج مارش”.