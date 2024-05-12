الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصين اليوم الأحد صاروخا حاملا من طراز “لونج مارش4- سي” لتضع قمرا اصطناعيا في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي “شييان23-” إلى مدار محدد مسبقا.

وسيستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، حيث تعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة “لونج مارش”.