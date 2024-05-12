شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 1.8 تريليون جنيه مستهدف بموازنة 2024/25 والميكنة زادت من معدل النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للعام المالى الجديد 24/25 بنسبة 30% وهذه نسبة كبيرة للغاية، ولكن نسعى لنحقيقها من خلال عدد من الخطوات والإجراءات أبرزها الميكنة وكشف جزء كبير من الاقتصاد الموازي.

وأشارت عبد العال، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025، إلى أنه من المستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالى الجديد، منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليون جنيه قيمة مضافة.

وطالب النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف النقاب عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.

وعلقت عبد العال: هناك العديد من الإجراءات والخطوات أبرزها الميكنة التى ساهمت في زيادة الالتزام الطوعى من قبل المجتمع الضريبى، وكشفت جزء كبير من الاقتصاد الموازي، اضافة للفاتورة الإلكترونية والإيصال، مضيفة:" نعمل بشكل مكثف منذ عامين على التوسع الأفقى لحصر المجتمع غير الضريبى والاقتصاد للموازي، وهناك طفرة كبيرة في الإيرادات".

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة فى الموازنة للعام المالى الجارى والتى كانت تبلغ تقريبا 1.4 تريليون جنيه، وعلقت عبد العال: حتى 30 إبريل الماضى بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.



