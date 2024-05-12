افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن سيارة من نوع مرسيدس صدمت طفلا في العاشرة من عمره في بلدة فرون وفرت الى جهة مجهولة، وقد تم نقل الطفل بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى الشيخ راغب حرب وادخل غرفة العناية المركزة وهو بحالة حرجة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة طفل بجروح خطيرة جراء حادث صدم في بلدة فرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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