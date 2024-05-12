اخبار العالم

حريق مهول يدمّر واحدا من أكبر مراكز التسوق في العاصمة البولندية

0 نشر
رويترز - وارسو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مهول يدمّر واحدا من أكبر مراكز التسوق في العاصمة البولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتى حريق على واحد من أكبر مراكز التسوق في العاصمة البولندية وارسو، فدمره بالكامل.
وكشفت السلطات البولندية، تفاصيل الحادثة، إذ قالت إنّ حريقا مهولا اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو فدمّر بالكامل تقريبا.

حرائق مراكز التسوق في بولندا

لكنها أشارت إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات، موضحة أن مركز ماريفيلسكا 44 يضم ما يقرب من 1400 وحدة تجارية.
وذكرت أيضا أنه يعد من أكبر مراكز التسوق في وارسو وتملكه وتديره شركة ميربود.

200 فرد يخمدون الحريق

وأوضح ماريوش فيلتينوفسكي القائد العام لهيئة الإطفاء الحكومية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن المركز احترق 100 بالمئة منه تقريبا.
ويجري إخماد الحريق وسيستغرق ذلك العديد من الساعات، إذ يشارك نحو 200 من أفراد فرق الإطفاء في إخماد الحريق.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا