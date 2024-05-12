شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مهول يدمّر واحدا من أكبر مراكز التسوق في العاصمة البولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتى حريق على واحد من أكبر مراكز التسوق في العاصمة البولندية وارسو، فدمره بالكامل.

وكشفت السلطات البولندية، تفاصيل الحادثة، إذ قالت إنّ حريقا مهولا اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو فدمّر بالكامل تقريبا. حرائق مراكز التسوق في بولندا لكنها أشارت إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات، موضحة أن مركز ماريفيلسكا 44 يضم ما يقرب من 1400 وحدة تجارية.

وذكرت أيضا أنه يعد من أكبر مراكز التسوق في وارسو وتملكه وتديره شركة ميربود. 200 فرد يخمدون الحريق وأوضح ماريوش فيلتينوفسكي القائد العام لهيئة الإطفاء الحكومية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن المركز احترق 100 بالمئة منه تقريبا.

ويجري إخماد الحريق وسيستغرق ذلك العديد من الساعات، إذ يشارك نحو 200 من أفراد فرق الإطفاء في إخماد الحريق.