العراق يقدم طلبًا إلى الأمم المتحدة لتقليص ولاية بعثة "يونامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

صرح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية ، اليوم الأحد ، بأن العراق قدم طلبا إلى الأمم المتحدة لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها في العراق.

وقال العوادي ، في بيان صحفي: "تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر مايو الماضي بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل 21 عاماً".

وأضاف" ونتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل الذي أجرى تقييماً مستقلاً لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظراً للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".

وذكر" وبناءً على ما ورد في تقرير فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل وقناعة الحكومة التي شاركتها مع دول مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ العام الماضي، فقد طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول" .

وقال العوادي:" تؤكد الحكومة أن إنهاء عمل البعثة في العراق جاء، إضافةً لما تقدم، كنتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وتعميقاً للتعاون على مستويات أخرى مختلفة، وتأمل الحكومة العراقية صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضاً، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".

وأضاف أن الحكومة العراقيَّة" تقدّم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ولممثلته في العراق جينين بلاسخارت، ولجميع العاملين في البعثة، على ما قدموه من دعم للعراق خلال السنوات الماضية، كما لا يفوتنا أن نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها العاملون في البعثات الأممية في العراق، يأتي في مقدمتهم الراحل سيرجيو دي ميلو ورفاقه، الذين ذهبوا ضحايا اعتداء إرهابي استهدف مقرّ البعثة في شهر أغسطس سنة 2003".