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حريق يلتهم مركزاً للتسوق يضم 1400 وحدة تجارية في وارسو

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات البولندية إن حريقا مهولاً اندلع مساء أمس السبت في مركز للتسوق في وارسو دمر المركز بالكامل تقريباً.
ولم يسفر الحريق عن إصابات.

ومركز ماريفيلسكا 44 يضم ما يقرب من 1400 وحدة تجارية بما في ذلك الكثير من الأكشاك وهو من أكبر مراكز التسوق في وارسو.
وقال ماريوش فيلتينوفسكي القائد العام لهيئة الإطفاء الحكومية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "احترق 100 بالمئة منه تقريباً. يجري إخماد الحريق وسيستغرق ذلك العديد من الساعات".

وأضاف أن نحو 200 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في إخماد الحريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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