شكرا لقرائتكم خبر استشهاد 493 كادرا صحيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة، إن «الاحتلال الإسرائيلي دمر المنظومة الصحية بالكامل، وأخرج 33 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة».
موضحة أن «الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على المعابر، ويمنع إدخال الأدوية والوقود، ويمنع خروج آلاف المرضى».
وأضافت، «لقد بدأنا نفقد ما تبقى من خدماتنا الصحية، نتيجة استمرار العدوان، وعدم إدخال الوقود للمستشفيات، وسيارات الإسعاف»، لافتة إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات إلى مقابر جماعية».
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 493 كادرا صحيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.