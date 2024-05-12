شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 76 بلاغًا و23 ناشطا قيد التحفظ على خلفية "احتجاجات تسلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الاحتجاجات المناهضة لمصنع شركة تسلا الأمريكية في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وفي ذات السياق أعلنت الشرطة الألمانية عن تحرير 76 بلاغا جنائيا والتحفظ مؤقتا على 23 ناشطا. الاحتجاجات ضد مصنع لتسلا في ألمانيا ومن بين الناشطين الذين تُحفظ عليهم خمسة أشخاص عرضوا على قاضي تحقيقات، لكنها نوهت إلى أن كل هؤلاء الأشخاص أطلق سراحهم من الحجز في نهاية المطاف.

وتتعلق البلاغات الجنائية بالدرجة الأولى بانتهاكات لقانون التجمع والعمل على تعطيل حركة المرور ومقاومة السلطات والإخلال بالسلم والأمن العام وإلحاق أضرار مادية.

وكانت عدة منظمات دعت إلى تنظيم أسبوع فعاليات يتضمن احتجاجات مناهضة لمصنع تسلا في ألمانيا، وحذرت من وجود مخاطر تهدد البيئة وهو ما تنفيه الشركة الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، والتي تشتهر بإنتاج السيارات الكهربائية. مصانع تسلا في ألمانيا وأحصت الشرطة تنظيم 18 تجمعا خلال أسبوع الاحتجاجات، كما حظرت الشرطة مظاهرة كان مزمعا تنظيمها فوق أحد جسور الطرق السريعة.

ويعمل نحو 12 ألف شخص في المصنع الوحيد لتسلا في أوروبا حتى الآن.

ويقع جزء من هذا المصنع في منطقة مخصصة لحماية المياه، وكان مئات من نشطاء البيئة شاركوا أمس السبت في مسيرة احتجاجية بالقرب من مصنع شركة السيارات الكهربائية، وتوجهوا من محطة القطار فانجشلويزه إلى المصنع.