اتفاق عراقي سوري لمكافحة المجرمين وضبط الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري أمس توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك مع الجانب السوري تضمنت 5 محاور.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) «اجتمعنا مع وزير الداخلية السوري، وناقشنا جميع المواد الموجودة في جدول الأعمال، حيث تم توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين».

وأوضح الشمري أن الاتفاقية تضمنت عددا من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، مؤكدا أن جميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ.

وأضاف أن لدى الوزير السوري برنامجا حافلا في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا استخباريا جيدا بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات، مبينا أن العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير.

وذكر الشمري أن الوزارة تسلمت الملف الأمني لـ6 محافظات، وخلال هذه السنة سيتم تسلم مراكز المدن في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، أما محافظة كركوك فسيسلم ملفها الأمني خلال 2025.

بدوره قال وزير الداخلية السوري «تم بحث التعاون في كل المجالات وخاصة الأمني، حيث عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات الاتجار بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك».

وأكد أن التعاون الأمني مع العراق سابقا في مجال مكافحة المخدرات أثمر عن تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 يوليو المقبل في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع.