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بريطانيا.. حزب العمال يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "التليجراف"، اليوم الأحد، إن حزب العمال البريطاني يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل لأول مرة وسط مخاوف من هجوم عسكري على رفح.

وقبل أيام، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماما عن منظومة الولايات المتحدة، قائلا إن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيا وتخضع لإجراءات صارمة.

جاء ذلك في رد من كاميرون على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقتفي أثر الولايات المتحدة بعد أن حذرت من أنها ستعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة في حال حدوث غزو كبير لرفح. وقال كاميرون بعد إلقاء كلمة "هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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