حزب الله ينشر مشاهد تفجير دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح

ياسر رشاد - القاهرة - نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية، دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح، التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة .

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها. ‏

مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسّسيّة مستحدثة في ثكنة راميم

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجهيزات تجسّسيّة مستحدثة في ثكنة راميم (هونين المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

حزب الله يستهدف ثكنة ‏برانيت

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏