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حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجهيزات تجسسية مستحدثة في ثكنة راميم (هونين المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

 

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حزب الله يستهدف ثكنة ‏برانيت

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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