غوتيريش.. يعرب عن حزنه العميق لوفاة موظف وإصابة آخر فى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في مدينة رفح الفلسطينية.

وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن شعوره بالحزن العميق لوفاة موظف وإصابة آخر إثر إصابة مركبتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى رفح الفلسطينية.

وقال إن "أكثر من 190 موظفا تابعا للأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني".

والجدير بالذكر اعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وقبل اقتاحم الجيش الإسرائيلي لرفح ، اعلن عن مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.

وفى ذات السياق نشرت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، فى بيان له أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

غوتيريش يطالب إسرائيل وحماس ببذل الجهود اللازمة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب

طالب أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل وحركة حماس ببذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفثقًا لنبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.