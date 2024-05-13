13 وزيرا بينهم امرأتان في الحكومة الكويتية الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الحكومة الكويتية الجديدة لحلف اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، الشيخ مشعل الصباح، بعدما تمت تسميتها بشكل رسمي برئاسة الشيخ أحمد الصباح. وحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، احتفظ عماد العتيقي بمنصب وزير النفط، وأنور علي المضف بوزارة المالية، وعبد الله علي اليحيا بحقيبة الخارجية، وجميعهم من الحكومة السابقة. فيما ضمت الحكومة امرأتان، هما: الدكتورة نورة المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية، والدكتورة أمثال الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير دولة لشؤون الشباب. وضمت الحكومة الكويتية المكلفة كلا من: فهد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد العوضي وزيرا للصحة. كما ضمت: الدكتور عادل العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

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