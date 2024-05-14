ضبط 30 طنا من التبغ المخلوط بمواد البناء في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت السلطات السعودية يوم الاثنين من ضبط قرابة 30 طنا من التبغ المخلوط بمواد البناء في مستودع جنوبي محافظة جدة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن العملية جاءت ضمن حملة استباقية مكونة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، وأسفرت عن ضبط مستودع جنوب المحافظة جرى استغلاله لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة، كما جرت مصادرة ما يقارب 30 ألف كيلو من منتجات التبغ باستخدام مواد منتهية الصلاحية.

وكانت أمانة جدة قد نفذت حملة ميدانية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني استهدفت أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة" حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات "التبغ" المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء بالإضافة لمواد مجهولة المصدر حيث جرت تعبئتها في علب فارغة تمهيدا لتسويقها وبيعها.

وأشارت "الإخبارية" إلى أن الحملة شهدت مصادرة 13000 كيلوغراما من "التمباك" المجهول المصدر والمنتهي الصلاحية، و1768 نكهة من نكهات السحب الالكترونية سعة 60 مل المجهولة المصدر.

وذكرت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية..

أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة "مهددة للأمن الوطني".

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، وبإحالته إلى المحكمة المختصةـ صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأضاف الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 05 ذو القعدة 1445 هجري، الموافق 13 مايو 2024 بالمنطقة الشرقية".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".